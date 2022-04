"Marche pour le futur" : plusieurs milliers de manifestants dans toute la France ce samedi, Jadot et Mélenchon parmi le cortège parisien

Plusieurs milliers de manifestants ont marché "pour le futur" samedi dans toute la France à l'initiative d'organisations et collectifs écologistes, antiracistes, féministes et antiprécarité, à la veille du premier tour d'une l'élection présidentielle bien peu marquée par l'urgence climatique.

83 événements étaient organisés samedi à Paris, Strabourg, Lyon, Toulouse, à l'appel de plus de 300 associations, collectifs, syndicats ou mouvements locaux comme le mouvement citoyen Alternatiba, Greenpeace, les Amis de la Terre, le collectif féministe #NousToutes ou de la fondation Abbé Pierre.

A Paris, 5.600 manifestants ont marché entre les places de la Bastille et de la République, selon la police, 35.000 selon les organisateurs. Une centaine de "Gilets jaunes" étaient partis en tête de cortège.

"C'est un rassemblement inédit", selon Lorette Philippot, porte-parole des Amis de la Terre. "C'est pour montrer, à la fin de ce quinquennat et à l'ouverture du prochain, que ces problèmes ont la même racine. Et si on n'a pas le droit de parler des candidats aujourd'hui, c'est aussi une opportunité pour parler de thèmes qui ont été oubliés pendant la campagne".

En effet, la loi interdit depuis vendredi soir minuit toute propagande électorale.

Tout juste a-t-on vu le candidat écologiste Yannick Jadot défiler, discrètement, derrière le camion de son parti, EELV. Jean-Luc Mélenchon est également "passé rapidement et discrètement", selon son entourage.

"On ne donne pas de consigne de vote mais il faut participer", a souligné Youcef Brakni du Comité Adama. "C'est un même système économique et politique qui produit toutes ces oppressions".

Ces marches, inédites et unitaires, auraient rassemblé au total 60.000 manifestants selon les organisateurs.

Fin du monde, fin du mois

A Lyon (1.600 personnes selon la préfecture, 3.000 selon les organisateurs), le cortège rythmé de slogans, fanfares et olas a traversé le Rhône, sous de fraîches averses parfois, pour rallier la place Bellecour, la plus grande de la ville. Greepeace a ressorti le globe terrestre géant qui avait guidé les premières marches lyonnaises.

Les organisateurs ont pris soin d'éviter les drapeaux de partis politiques, afin de respecter la réserve politique de mise.

"Ne rajoutons pas le pétrole sur le feu", "Ils détruisent le vivant, détruisons les puissants", disaient des pancartes multicolores, ou encore: "Fin du monde, fin du mois, même combat", selon la banderole d'Alternatiba, principale association organisatrice de la marche.

"Etre antiraciste, féministe, c'est forcément écologiste. La défense du climat véhicule une vision plus vaste d'une société plus juste", a expliqué Alex Montvernay, 29 ans, porte-parole d'Alternatiba.

A Bordeaux, les manifestants (3.000 selon les organisateurs, 900 selon la préfecture) se sont élancés sous le soleil. "Quoiqu'il se passe au niveau électoral, c'est trop tard. Le Giec ( Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, NDLR) donne trois ans pour inverser la courbe des émissions de carbone", a expliqué à l'AFP un porte-parole du collectif "Il est encore temps" et membre d'Extinction Rébellion.

Les experts climat de l'ONU ont publié depuis fin février deux épais rapports de référence sur le climat, confirmant l'urgence d'inverser très rapidement la courbe des émissions de gaz à effet de serre.

A Strasbourg, de l'ordre de 300 personnes, selon la préfecture, ont défilé aux cris de "on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat" et derrière une banderole de Greenpeace proclamant "Climat: stop au blabla, place aux actes".

Des drapeaux de la CGT et de l'association Attac étaient également visibles dans les rangs des manifestants, ainsi que des militants coiffés de bonnets verts, opposés au Grand contournement ouest (GCO), un contournement autoroutier de la capitale alsacienne.

A Toulouse, ils étaient quelque 900 personnes selon la préfecture, et ont formé une longue chaîne humaine jusqu'à la place du Capitole.

"On essaie de mobiliser mais c'est hyper dur", a regretté à Paris Nicolas, militant pour un mouvement citoyen. "Beaucoup de gens ont le Covid et d'autres ont pris du temps en famille post-Covid. Il y a aussi de nombreux partisans qui se prennent un premier jour de repos après la campagne".

"Aujourd'hui, c'est aussi un échauffement pour après les élections", a-t-il lancé.