L'Ukraine a ouvert 5.600 enquêtes sur 500 suspects pour crimes de guerre par la Russie

Qualifiant le président russe Vladimir Poutine de "principal criminel de guerre du 21e siècle", la procureure générale ukrainienne a notamment cité l'attaque ayant visé la gare de Kramatorsk (est) dans laquelle 52 civils, dont cinq enfants, ont été tués dans une frappe attribuée à un missile russe.

"Absolument, c'est un crime de guerre", a déclara Mme Venediktova, affirmant avoir des "preuves" que la Russie était derrière l'attaque. "Ces personnes voulaient juste sauver leur vie, elles voulaient être évacuées."

Rien qu'à Kiev, 1.222 civils sont décédés et à Marioupol, ville portuaire ukrainienne assiégée, 90% des infrastructures ont été détruites, selon la procureure générale d'Ukraine. "Ce que nous découvrons sur place, partout en Ukraine, ce sont des crimes de guerre et contre l'humanité."

Fin mars, le Conseil des droits humains de l'Onu a chargé un juge norvégien ayant siégé dans plusieurs tribunaux internationaux de diriger l'enquête sur les violations commises par la Russie lors de la guerre en Ukraine. La Cour pénale internationale (CPI) basée à La Haye enquête également sur des allégations de crimes de guerre en Ukraine.

La semaine dernière, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait annoncé qu'un "mécanisme spécial" allait être créé pour "enquêter sur tous les crimes des occupants dans notre pays et les poursuivre", ajoutant qu'il fonctionnerait sur la base du "travail commun d'experts nationaux et internationaux". "Ce mécanisme aidera l'Ukraine et le monde à traduire en justice ceux qui ont déclenché ou participé de quelle que manière que ce soit à cette terrible guerre contre le peuple ukrainien et aux crimes contre notre peuple", avait expliqué le chef de l'État.