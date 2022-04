L'Ukraine en veut à la France et à l'Allemagne: "Si nous étions membre de l'Otan, cette guerre n'aurait pas lieu"

Désormais, ce pays paie le prix fort pour cette erreur, suggère--t-il. "Si nous étions membre de l'Otan, cette guerre n'aurait pas lieu", a-t-il affirmé à la chaine d'information américaine NBC.

M. Kuleba a aussi accusé l'Allemagne d'avoir abandonné l'Ukraine, en continuant à réfléchir en termes d'armement défensif et offensif quand il s'agit d'équipement militaire. "Si nous n'avions pas perdu beaucoup de temps sur la question de la défense ou de l'offensive et de ce que l'Ukraine a besoin ou non, alors nous serions dans une position différente, bien plus forte", a déclaré le diplomate.

Il a encore assuré que son pays offrait un "un deal équitable" à l'Otan et à l'Occident. "Vous nous fournissez tout ce dont nous avons besoin. Et nous combattons de sorte que vous n'ayez pas à entrer dans la bataille quand le président russe Vladimir Poutine décide de tester l'article cinq du traité nord atlantique et d'attaquer un des pays de l'Otan", a ajouté M. Kuleba.

Le ministre a assuré que les Ukrainiens savent "comment se battre" mais ont besoin d'armes de toutes sortes pour lutter contre les troupes russes.

En faisant référence au retrait des troupes russes des abords de la capitale ukrainienne Kiev, et l'offensive de grande ampleur attendue à l'est du pays, M. Kuleba a annoncé: "L'Ukraine a gagné la bataille pour Kiev. Maintenant une autre bataille se profile, celle pour le Donbass."