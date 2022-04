Accueil International Europe Guerre en Ukraine: comment le ville de Mykolaïv a résisté aux attaques de l'armée russe À Mykolaïv, pourtant dégagée de l’emprise russe, le climat de guerre perdure. Reportage de Justine Salvestroni, envoyée spéciale. ©AFP Justine Salvestroni

Une Toyota Mark II des années quatre-vingt, lustrée, bichonnée, précieusement gardée dans un garage. Des cassettes originales rangées dans la boîte à gants, Kolia (diminutif de Mykola, en ukrainien) choisit Riders on the Storm du groupe The Doors et démarre. Direction, "le plus bel endroit de Mykolaïv", ville moyenne industrielle, qui n'a rien de spécial, "que de l'ennui, des khrouchtchevki...