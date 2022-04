Guerre en Ukraine: un convoi militaire russe de 13 km de long se dirige vers l'Est (PHOTOS)

Alors que les forces ukrainiennes continuent à fortifier leurs défenses dans l'Est de l'Ukraine, des images satellites révèlent l'existence d'un nouveau convoi militaire russe de taille. Sur ces photos prises par la société américaine Maxar le 8 avril dernier, tanks et véhicules blindés se suivent sur une distance estimée à 13 km. Le convoi traversait alors la ville de Velykyi Burluk, située au sud de Kharkiv, et se dirigeait vers l'Est.

De quoi conforter les craintes de l'Ukraine de subir très prochainement une grande offensive russe dans le Donbass. Moscou a en effet retiré ses troupes de la région de Kiev et du nord de l'Ukraine pour les repositionner dans l'Est. De nombreux analystes estiment par ailleurs que Vladimir Poutine veut obtenir une victoire dans le Donbass avant le défilé militaire du 9 mai marquant sur la Place Rouge la victoire soviétique sur les nazis.

Volodymyr Zelensky alertait ainsi dimanche soir : "La semaine prochaine ne sera pas moins importante que celle-ci ni que les précédentes. Les troupes russes passeront à des opérations encore plus importantes dans l'est de notre Etat"