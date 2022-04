Le chancelier autrichien va tenter d'obtenir à Moscou des corridors humanitaires

L'armée ukrainienne se prépare à "une ultime bataille" dans le port assiégé de Marioupol, une offensive russe dans l'est attendue "très prochainement"

Les forces ukrainiennes ont dit lundi se préparer à la chute de Marioupol, port stratégique du sud-est assiégé depuis plus de 40 jours par l'armée russe et largement détruit, et fortifient leurs positions dans l'est dans l'attente d'une offensive imminente de Moscou.