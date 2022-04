En Ukraine, les premiers constats des dégâts : "Tout le pays est une scène de crime"

"Nous sommes ici parce que nous avons de bonnes raisons de penser que des crimes relevant de la compétence de la Cour sont commis. Nous devons transpercer le brouillard de la guerre pour parvenir à la vérité", a lâché devant la presse le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), le Britannique Karim Khan.

Il s'exprimait à Boutcha, cette localité devenue le symbole des atrocités du conflit depuis que des centaines de corps, selon les autorités ukrainiennes, y ont été découverts fin mars, la Russie niant pour sa part toute exaction en Ukraine. Jugeant que toute "l'Ukraine est une scène de crime", M. Khan a précisé qu'une équipe médico-légale de la Cour pénale internationale se préparait à travailler "afin que nous puissions vraiment séparer la vérité de la fiction".

Une approche prudente qui tranche avec l'accusation de Joe Biden d'un "génocide" perpétré par Vladimir Poutine en Ukraine. Un terme que ni son homologue français Emmanuel Macron ni le chancelier allemand Olaf Scholz n'ont repris à leur compte (voir ci-contre). Preuve que l'agression russe en Ukraine, quelle que soit sa dénomination, inquiète : la Première ministre finlandaise Sanna Marin a déclaré que son pays prendrait "d'ici quelques semaines" sa décision sur une possible candidature à l'Otan.

La menace sur l’est se précise

Le même jour, la Russie a annoncé la reddition de plus de mille soldats ukrainiens à Marioupol, une ville portuaire très stratégique que ses forces assiègent et bombardent depuis plus de quarante jours et encerclent depuis plus d’un mois. L’information, non vérifiable, marquerait une étape décisive dans la prise de cette cité, essentielle pour consolider leurs gains territoriaux côtiers le long de la mer d’Azov en reliant la région du Donbass, en partie contrôlée par leurs partisans, à la Crimée que Moscou a annexée en 2014.

Les bombardements se poursuivent également dans la partie orientale de l’Ukraine, où ils ont provoqué la mort de sept personnes ces dernières 24 heures à Kharkiv. Les forces ukrainiennes renforcent leurs défenses. Elles ont par ailleurs prouvé leurs capacités en capturant l’oligarque Viktor Medvetchouk, en fuite depuis fin février. Douzième fortune d’Ukraine en 2021, l’homme est un agent prorusse influent, le parrain d’une de ses filles n’étant autre que Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky a offert de l’échanger contre des prisonniers de guerre ukrainiens.