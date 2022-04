Guerre en Ukraine : la Russie subit l'un de ses plus gros revers, le "débat sensible" entre les Vingt-sept se poursuit

L’invasion russe de l’Ukraine, entamée par le président Vladimir Poutine le 24 février, a forcé près de 12 millions de personnes à quitter leur foyer pour trouver refuge. Soit ailleurs dans le pays, pour 7,1 millions d’entre eux. Soit dans les pays limitrophes. Depuis le début d’une guerre qui a pris pour cible des civils, des quartiers résidentiels ou une gare servant à l’évacuation des personnes, 4,5 millions de réfugiés ont rejoint principalement la Moldavie, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne. Ce dernier pays accueille à lui seul 2 694 090 d’Ukrainiens, qui poursuivent parfois leur route vers d’autres pays de l’UE. Ces chiffres, fournis jeudi par le Haut Commissariat de l’Onu pour les réfugiés, attestent du plus grand flot de réfugiés que l’Europe a connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Et de la violence d’un conflit qui n’est pas près de toucher à sa fin.

L’UE a accordé automatiquement aux Ukrainiens un droit de séjour et une protection pour une durée d’un an (prolongeable un an). Des fonds européens et des mécanismes - offrant de la flexibilité dans la gestion des budgets ou des aides d’État - ont été prévus pour aider les États à adapter leurs infrastructures (écoles, soins de santé, logements, etc.) à ce défi.

Armée par les Occidentaux, l’Ukraine résiste

Parallèlement, les Occidentaux tentent d'aider l'Ukraine à tenir tête à la Russie. Alors qu'une offensive massive serait imminente dans l'est du pays, l'accent est mis sur la fourniture d'armes lourdes à Kiev. Les États-Unis ont accepté d'envoyer du matériel, comme des blindés et des canons de longue portée, à hauteur de 800 millions de dollars. L'UE a ajouté 500 millions d'euros à son enveloppe d'un milliard d'euros destinée à armer l'Ukraine. Jeudi, la Russie a subi un de ses plus gros revers avec l'incendie du croiseur Moskva, son vaisseau amiral en mer Noire, que l'armée ukrainienne affirme avoir frappé. Moscou peine aussi à prendre le contrôle total de la ville clé de Marioupol.

Pendant ce temps, le débat (sensible) entre les Vingt-sept se poursuit au sujet d'un éventuel embargo sur le pétrole - plus probable que celui sur le gaz. Sentant venir une telle décision de l'UE, un des clients principaux pour ses ventes d'hydrocarbures, cruciales pour l'économie russe, Vladimir Poutine a appelé jeudi à réorienter les exportations énergétiques vers l'Asie, accusant les Européens de "déstabiliser le marché", alors que la Russie est suspectée d'avoir restreint il y a des mois l'offre de gaz pour manipuler les prix.

Jeudi, le Fonds monétaire international a abaissé ses prévisions de croissance mondiale pour 2022 et 2023 en raison de la guerre lancée en Ukraine par la Russie, qui a aggravé l'inflation. Ce contexte "affecte sévèrement l'économie de la zone euro et a considérablement accru l'incertitude", a également noté Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, qui a confirmé la normalisation de sa politique anti-crise sans se montrer pressée de relever les taux.