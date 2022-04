En visite à Kiev, le président letton qualifie la guerre en Ukraine "de génocide"

Le comportement des troupes russes en Ukraine ressemble à un génocide, a déclaré jeudi soir le président de la Lettonie, Egils Levits, au retour d'une visite organisée en Ukraine en compagnie des chefs d'État estonien, lituanien et polonais.

"Je qualifierais cela de génocide", a déclaré l'ancien juge à la Cour européenne des droits de l'homme, ajoutant que la question pourrait être réglée légalement par une cour internationale.

"Nous avons pu voir que les troupes russes ont agi avec une certaine cruauté pour tuer le plus de civils possible", a ajouté M. Levits.

Les quatre chefs d'État ont pris le train vers Kiev en signe de solidarité avec l'Ukraine contre l'invasion russe et ont pu visiter les zones dévastées autour de la capitale avant de rencontrer le président Volodymyr Zelensky, avec qui ils ont discuté de l'assistance portée au pays.

"L'Ukraine a besoin d'armes, maintenant. Et pas seulement d'équipements légers, mais aussi d'armement lourd", a souligné le président letton.

Les chefs d'État ont également discuté d'aide économique et financière, en ce compris l'éventualité d'exporter des céréales d'Ukraine via les ports baltes et polonais.