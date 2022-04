La manufacture de tabac de Sarajevo, symbole de la ville et de sa résistance, ferme ses portes

La Bosnie entre "crise sécuritaire" et crise existentielle

Les accords de Dayton, qui tiennent lieu de Constitution, ne parviennent plus à endiguer une crise politique majeure. De part et d’autre, on redoute le spectre d’un nouveau conflit. La jeunesse, elle, se désintéresse de la politique et voit principalement son avenir dans l’émigration.