La Russie affirme avoir tué une trentaine de "mercenaires polonais" dans la région de Kharkiv

Guerre en Ukraine: les troupes russes se concentrent sur l'est de l'Ukraine et annoncent avoir bombardé une usine d'armements

Les troupes russes concentrent actuellement leurs attaques sur l'est de l'Ukraine dans le but de prendre les villes de Popasna et Roubijne dans la région de Lougansk, ressort-il vendredi d'un rapport sur la situation militaire de l'état-major ukrainien.