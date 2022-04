Suède: quatre policiers blessés dans une nouvelle contre-manifestation anti-extrême droite

Peu avant 19h00 (17h00 GMT), la police indiquait dans un communiqué qu'un "total de quatre policiers (étaient) blessés - l'un d'entre eux a reçu une pierre sur la tête".

"Un membre du public a aussi été blessé après avoir reçu une pierre sur la tête", est-il précisé.

C'est le deuxième jour consécutif qu'un incident de ce type se produit en marge d'un rassemblement du mouvement anti-immigration et anti-Islam "Ligne dure" dirigé par le Dano-Suédois Rasmus Paludan, qui organise actuellement une tournée en Suède en ciblant des quartiers à forte communauté musulmane.

À chacun de ses rassemblements, avec quelques sympathisants seulement, il brûle un Coran.

A Örebro, sa manifestation s'est tenue dans un parc à proximité du centre-ville et non pas dans le quartier initialement envisagé.

Jeudi, des troubles avaient éclaté en fin d'après-midi à Linköping faisant trois blessés parmi les policiers avant d'être maitrisés.

"Nous vivons dans une société démocratique et l'une des tâches les plus importantes de la police est de veiller à ce que les gens puissent utiliser leurs droits protégés par la Constitution pour manifester et exprimer leurs opinions", a réagi le responsable de la police nationale vendredi dans la matinée.

"La police n'a pas à choisir qui a ce droit, mais doit toujours intervenir en cas de violation", a souligné Anders Thornberg dans un communiqué.

Rasmus Paludan a régulièrement provoqué des incidents ces dernières années. En novembre 2020, il avait été arrêté en France puis expulsé. Cinq autres militants avaient été arrêtés en Belgique peu après, accusés d'avoir voulu "propager la haine" en brûlant un Coran à Bruxelles.