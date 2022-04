Une cinquantaine de voyageurs passent la nuit dans un Thalys à Paris

Une cinquantaine de voyageurs ont dû passer la nuit de vendredi à samedi dans un train Thalys à Paris. Le dernier Thalys Paris-Bruxelles a été annulé vendredi soir, si bien qu'il a fallu trouver une autre solution pour les plus de 400 passagers. "Certains ont pu rentrer chez eux, d'autres ont logé à l'hôtel, mais aucune solution n'a été trouvée pour une cinquantaine de voyageurs", a indiqué samedi après-midi une porte-parole de Thalys. "Un train vide a alors été mis à leur disposition pour y passer la nuit". Plus tôt dans la journée, les Thalys avaient été déviés en raison d'un accident de personne, un événement qui a évidemment causé des retards. Les travaux ayant débuté vendredi soir sur le réseau belge, le dernier Thalys, qui devait partir pour Bruxelles avec retard, n'a plus été autorisé à démarrer.

En raison du taux d'occupation élevé des hôtels parisiens, tout le monde n'a pas pu être relogé. "Cela reste bien sûr exceptionnel de faire dormir des voyageurs dans un train dans un cas comme celui-ci", a déclaré la porte-parole. "Il va sans dire que les voyageurs concernés recevront une compensation appropriée."