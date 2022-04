Ukraine: le pape appelle à "entendre le cri de paix" en cette "Pâques de guerre"

"Nous avons vu trop de sang, trop de violence (...) Que l'on arrête de montrer les muscles pendant que les gens souffrent", a lancé le souverain pontife lors de sa traditionnelle bénédiction "Urbi et Orbi", devant quelque 50.000 fidèles sur la place Saint-Pierre à Rome.

Le pape François a plaidé dimanche pour un accès "libre" aux lieux saints à Jérusalem, où des heurts ont fait des dizaines de blessés ces derniers jours sur l'esplanade des Mosquées.

"Puissent Israéliens, Palestiniens et tous les habitants de la Ville Sainte, avec les pèlerins, faire l'expérience de la beauté de la paix, vivre en fraternité et accéder avec liberté aux lieux saints dans le respect réciproque des droits de chacun", a déclaré le souverain pontife lors de sa traditionnelle bénédiction "Urbi et Orbi".