Le président ukrainien critique les retards dans les livraisons d'armes

Les experts militaires estiment que l'Ukraine aura besoin de beaucoup plus d'armes lourdes dans l'est du pays pour résister aux attaques. Volodymyr Zelensky a prévenu que l'armée russe préparait une offensive dans la région industrielle du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, dans un avenir proche. "Tout comme les troupes russes détruisent Marioupol, elles veulent anéantir d'autres villes et communautés dans les régions de Donetsk et de Louhansk", a-t-il rappelé. Des milliers d'habitants auraient été tués dans la ville portuaire de Marioupol, qui est assiégée depuis des semaines. Le président ukrainien a par ailleurs remercié les partenaires qui "aident vraiment avec tout ce qu'ils peuvent". "Mais ceux qui possèdent les armes et les munitions dont nous avons besoin et qui retardent leur mise à disposition doivent savoir que le sort de cette bataille dépend aussi d'eux. Le sort des personnes qui peuvent être sauvées", a-t-il déclaré.