Charles Michel en Ukraine : "Poutine ne réussira pas" à diviser l'UE

Le président du Conseil européen Charles Michel, en visite à Kiev, a assuré mercredi que l'UE ferait "tout son possible" pour que l'Ukraine "gagne la guerre" contre la Russie, qui a envahi le pays le 24 février.

"Vous n'êtes pas seuls, nous sommes avec vous et nous ferons tout notre possible pour vous soutenir et pour faire en sorte que l'Ukraine gagne la guerre", a déclaré M. Michel lors d'une conférence de presse commune avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Vladimir Poutine "ne réussira pas" à diviser l'Union européenne, a aussi affirmé Charles Michel. "Il ne réussira ni à détruire la souveraineté de l'Ukraine, ni à diviser l'Union européenne", a lancé M. Michel lors d'une conférence de presse commune avec Volodymyr Zelensky, saluant au passage la capacité des Vingt-Sept à "prendre des décisions tous ensemble, à l'unanimité" sur les sanctions contre la Russie.