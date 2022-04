Guerre en Ukraine: les soldats assiégés à Marioupol craignent de vivre leurs "dernières heures" (DIRECT)

Près de deux mois après l'invasion de l'Ukraine par les forces russes, la ville de Marioupol est presque entièrement aux mains de Moscou. La Russie a par ailleurs entamé une nouvelle phase de son avancée en se concentrant notamment sur le Donbass, partiellement contrôlé par des forces séparatistes pro russes depuis 2014.

06h45: Le conflit en Ukraine chamboule l'agenda du G20 à Washington

Les ministres des Finances et les banquiers centraux du G20 se réunissent mercredi dans l'ombre de la guerre en Ukraine, qui risque de paralyser les discussions et compromettre tout progrès sur la mise en oeuvre du cadre commun pour restructurer la dette des pays les plus pauvres.

C'est la première fois que les grands argentiers du G20 se retrouvent depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février.

Ils s'étaient quittés à Djakarta, en Indonésie, le 18 février, quelques jours avant le déclenchement de l'offensive russe, en promettant de se coordonner pour une reprise mondiale "plus forte".

L'offensive russe a considérablement assombri les perspectives, aggravant l'inflation et provoquant une crise alimentaire.

L'Indonésie, qui préside le G20, a répété qu'elle resterait impartiale après les appels pressants à exclure la Russie des réunions du groupe des vingt grandes économies mondiales dont les Etats-Unis, la Chine, l'Inde, le Brésil, le Japon, la France et l'Allemagne.

04h19: Les soldats assiégés à Marioupol craignent de vivre leurs "dernières heures"

"Nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures", a affirmé un officier ukrainien assiégé à Marioupol en appelant la communauté internationale à procéder à leur "extraction", dans un message publié sur Facebook mercredi. "L'ennemi est dix fois plus nombreux que nous", a déclaré Serguiy Volyna, un commandant de la 36e brigade de la marine nationale, retranchée dans le vaste complexe sidérurgique d'Azovstal à Marioupol (sud-est de l'Ukraine), assiégé par les forces russes.

"Nous appelons et supplions tous les dirigeants du monde de nous aider. Nous leur demandons d'utiliser la procédure d'extraction et de nous emmener sur le territoire d'un pays tiers", a-t-il ajouté.

Selon le commandant Volyna, l'armée russe a "l'avantage dans les airs, en artillerie, en forces terrestres, en équipement et en chars".

"Nous défendons seulement un point -l'usine Azovstal- où en plus des militaires se trouvent aussi des civils devenus victimes de cette guerre", a-t-il poursuivi.

La Russie a appelé mardi les derniers défenseurs de la ville de Marioupol à cesser leur "résistance insensée", promettant "la vie sauve" aux combattants ukrainiens retranchés dans le complexe d'Azovstal s'ils se rendent.

03h00: Les séparatistes revendiquent la prise de Kreminna dans l'est de l'Ukraine

Les séparatistes de la République populaire autoproclamée de Lougansk ont déclaré avoir pris la ville de Kreminna dans la nuit de mardi à mercredi. Kreminna, au nord-ouest de la ville de Lougansk à l'est de l'Ukraine, est "complètement" sous le contrôle des unités de la "République populaire", a annoncé la milice populaire de Lougansk sur Telegram, accompagnant son message d'une vidéo montrant un drapeau russe accroché à l'entrée de l'hôtel de ville.

Le gouverneur ukrainien de la région de Lougansk, Serhiy Haidai, avait indiqué lundi que les forces ukrainiennes avaient perdu le contrôle de Kreminna.

Selon une analyse de l'institut américain de recherche sur la guerre ISW, l'avancée vers Kreminna a été la seule offensive terrestre russe qui a fait des "progrès significatifs" dans les dernières 24 heures.

2h43: L'AIEA salue le rétablissement des communications directes avec Tchernobyl

L'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) a déclaré, mercredi, avoir été informée par l'Ukraine que les "communications directes" entre Tchernobyl et le régulateur national SNRIU ont été rétablies, une nouvelle saluée par le chef de l'AIEA, Rafael Grossi. Le contact entre la centrale nucléaire et le régulateur avait été perdu le 10 mars, alors que les forces russes contrôlaient le site, a précisé l'agence. Ces dernières avaient saisi la centrale le 24 février et l'avaient gardée pendant cinq semaines, avant de se retirer le 31 mars.

"Cette situation n'était pas viable et c'est une très bonne nouvelle que le régulateur puisse désormais contacter directement la centrale lorsqu'il en a besoin", a déclaré M. Grossi.

Ce dernier prévoyait de diriger une mission d'experts de l'AIEA dans la centrale désaffectée dans le courant du mois d'avril pour vérifier la sûreté nucléaire ainsi que pour livrer des équipements et réparer les systèmes de contrôle à distance de l'agence.

01h00: Washington prépare un nouveau paquet d'aide militaire de 800 millions de dollars à Kiev

Les Etats-Unis s'apprêtent à approuver un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine s'élevant à 800 millions de dollars, moins d'une semaine après une précédente annonce d'une tranche du même montant, ont rapporté mardi plusieurs médias américains. Les détails de ce nouveau paquet sont toujours en cours d'élaboration, selon la chaîne CNN, qui cite trois haut responsables de l'administration Biden.

Selon NBC News, cette nouvelle tranche devrait inclure plus d'artillerie et des dizaines de milliers d'obus pour Kiev dans sa guerre face à la Russie, au moment où l'Ukraine fait face à une série de frappes russes dans l'est du pays.

La porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki a affirmé mardi après-midi que "le président Biden et les dirigeants participant à l'appel de ce matin (avaient) évoqué la fourniture de munitions et d'aide sécuritaire supplémentaires à l'Ukraine".

Le 13 avril, Joe Biden avait déjà annoncé au président ukrainien Volodymyr Zelensky une autre aide militaire des Etats-Unis de 800 millions de dollars, notamment des équipements lourds comme des véhicules blindés, de l'artillerie, et des hélicoptères.

Et lundi, le Pentagone a indiqué que les premières cargaisons de cette tranche d'aide militaire étaient déjà arrivées aux frontières de l'Ukraine pour être remises à l'armée ukrainienne.

Les Etats-Unis ont donné à l'Ukraine le plus gros de l'aide militaire internationale reçue par Kiev depuis l'automne.

Le montant total de cette assistance militaire, avant l'annonce attendue de cette nouvelle tranche, atteignait quelque 3,2 milliards de dollars.

00h30: L'Ukraine a reçu des avions de chasse et des pièces détachées, selon le Pentagone

L'Ukraine a reçu des avions de chasse et des pièces détachées pour renforcer son armée de l'air, a indiqué mardi le porte-parole du Pentagone, John Kirby, refusant de préciser leur nombre ou les pays ayant fourni les appareils.

Après l'envoi de pièces d'artillerie Howitzer annoncé la semaine dernière par Joe Biden, cette annonce, qui intervient au moment où la Russie vient de lancer une nouvelle offensive dans le Donbass, témoigne d'un changement d'attitude des Occidentaux, qui ont pendant plus d'un mois refusé de fournir à l'Ukraine des armements lourds, pour éviter toute escalade du conflit.

"Aujourd'hui, (les Ukrainiens) ont à leur disposition plus d'avions de chasse qu'il y a deux semaines", a déclaré le porte-parole au cours d'un point de presse.

"Sans entrer dans les détails sur ce que d'autres pays fournissent, je dirais qu'ils ont reçu des appareils supplémentaires et des pièces détachées pour accroître leur flotte", a-t-il ajouté.

Il s'agit vraisemblablement de Mig-29 de fabrication russe, que Kiev réclamait depuis le début du conflit et dont disposent une poignée de pays d'Europe de l'Est.