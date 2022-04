Ukraine : l'évacuation de civils de Marioupol "perturbée" par les Russes, au moins cinq morts dans des frappes sur Odessa

Une nouvelle tentative d'évacuation de civils depuis le port ukrainien de Marioupol, en grande partie sous contrôle russe, vers la ville de Zaporijjia a échoué, a indiqué samedi un adjoint au maire de Marioupol sur son compte Telegram.

Selon Petro Andriouchtchenko, quelque 200 résidents de ce port industriel sur la mer d'Azov avaient commencé à se rassembler pour être évacués lorsqu'ils ont été "dispersés" par l'armée russe. Certains auraient été ensuite contraints de monter dans des bus en partance pour une localité occupée par les Russes, à 80 km au nord. "Une fois encore les Russes ont perturbé une évacuation", a déploré l'adjoint au maire.

Des frappes sur Odessa font au moins 5 morts

Au moins cinq personnes ont été tuées et 18 autres blessées dans des frappes russes samedi sur la ville portuaire d'Odessa dans le sud de l'Ukraine, a annoncé le chef de cabinet de la présidence ukrainienne. "Odessa: cinq Ukrainiens tués et 18 blessés. Et ce ne sont que ceux qu'on a réussi à retrouver (à ce stade). Selon toutes vraisemblances, le bilan sera plus lourd", a indiqué sur Telegram Andriï Yermak, précisant qu'"un bébé de trois mois" faisait partie des victimes.

Alors que la guerre en Ukraine va entrer dimanche dans son troisième mois, les combats se poursuivaient samedi dans le Donbass et le sud du pays, où les espoirs d'une trêve à l'occasion de la fête orthodoxe de Pâques restent pour l'heure lettre morte.

Moscou a annoncé vendredi viser le contrôle total du sud de l'Ukraine et de la région du Donbass afin "d'assurer un couloir terrestre vers la Crimée" annexée par les Russes depuis 2014, et de "peser sur (...) les ports de la mer Noire à travers lesquels se font les livraisons de produits agricoles, métallurgiques" selon le général russe Roustam Minnekaïev.