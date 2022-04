Ukraine: les fidèles orthodoxes appelés à suivre la veillée pascale en ligne

Les autorités ukrainiennes ont appelé samedi les fidèles orthodoxes à suivre les cérémonies de la veillée pascale orthodoxe en ligne, et à ne pas déroger au couvre-feu, redoutant des "provocations" lors des cérémonies qui attirent habituellement les foules. Dans la capitale Kiev, le maire Vitali Klitschko a rappelé que le couvre-feu serait en vigueur de 23h00 locales samedi à 05h00 dimanche.

"Respectez les règles du couvre-feu, célébrez en toute sécurité", a-t-il indiqué sur son compte Telegram, en soulignant que les services seraient "transmis en ligne".

"Pas de foules ! Il ne doit pas y avoir de situations où les croyants se rassemblent autour de l'église sur plusieurs rangées", a averti également sur Telegram Dmytro Lounine, gouverneur de la région de Poltava, à près de 350 kilomètres au sud-est de Kiev.

L'ensemble des régions ukrainiennes, y compris celle de Lviv, dans l'ouest du pays près de la frontière polonaise, sont placées sous un régime de couvre-feu. Dans les régions du sud et de l'est du pays, les plus visées par les frappes russes, il commence dès 19h00 locales.

"Nous soutenons les défenseurs de l'Ukraine et restons à la maison pour notre sécurité à tous", a aussi déclaré sur Telegram le chef-adjoint de la présidence ukrainienne, Kyrylo Timochenko, appelant les Ukrainiens, "comme les années précédentes pour cause de confinement", à suivre la messe qui sera retransmise à la télévision nationale.

La Pâque orthodoxe est la fête principale du calendrier orthodoxe, durant laquelle les prêtres bénissent les plats préparés pour l'occasion - oeufs décorés, gâteaux au fromage blanc ou briochés en forme de toque de pope.