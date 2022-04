Volet belge des attentats à Paris: Youssef El Ajmi affirme qu'il ne se passait "rien de spécial" dans la planque d'Etterbeek

Le prévenu, interrogé dans le cadre du procès "Paris bis", a notamment conduit El Bakraoui à l'aéroport lorsqu'il est parti en Grèce en juillet 2015. Plus tard, il a loué une voiture qui a servi à ce dernier, et il s'est rendu à plusieurs reprises dans l'appartement d'Etterbeek où il se cachait. "Combien de fois êtes-vous allé à l'appartement de l'avenue des Casernes à Etterbeek? Qui était là lorsque vous y étiez? Qu'y faisiez-vous? Y avez-vous vu des armes? Est-ce qu'on y regardait des vidéos de propagande de l'État Islamique?"... Les juges du tribunal ont posé de nombreuses questions à Youssef El Ajmi, lundi, au sujet de la planque de l'avenue des Casernes à Etterbeek, qui a servi à la cellule terroriste responsable des attentats à Paris et à Bruxelles. C'est dans cet appartement qu'a vécu durant plusieurs mois Ibrahim El Bakraoui, l'un des deux kamikazes à l'aéroport de Bruxelles le 22 mars 2016, dont Youssef El Ajmi était très proche.

"J'y suis allé trois ou quatre fois", a répondu le prévenu. "Il n'y avait chaque fois qu'Ali El Haddad Asufi [prévenu dans le dossier des attentats à Bruxelles], Ibrahim El Bakraoui et moi. J'ai apporté de la nourriture et j'ai sorti une fois un sac de poubelle. On y discutait, on rigolait... Il n'y avait rien de spécial. Il n'y avait rien de radical", a-t-il assuré au tribunal.