Guerre en Ukraine: Kiev démolit un monument historique dédié à l'amitié ukraino-russe

La mairie de Kiev a commencé mardi la démolition d'un monument historique d'époque soviétique célébrant l'amitié entre l'Ukraine et la Russie, après l'invasion du pays par Moscou lancée il y a deux mois.

Les journalistes de l'AFP ont vu s'effondrer la tête de l'une des deux figures de cette statue représentant un travailleur russe et un travailleur ukrainien tenant ensemble dans les mains un symbole soviétique avec l'inscription "amitié entre les peuples", qu'une grue tentait de démonter en plein centre de Kiev.

"Huit mètres de métal de la soi-disant 'amitié des deux peuples' démantelé. Et ce qui est symbolique (...) la tête de l'ouvrier russe est tombée", a déclaré sur Telegram le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko.

Installée à l'époque soviétique en 1982 pour commémorer la "réunification de la Russie et de l'Ukraine", cette statue massive en bronze sera entièrement démontée d'ici mardi soir, a-t-il ajouté.

M. Klitschko a justifié cette décision par la volonté de Moscou de "détruire l'Etat et les Ukrainiens" avec l'invasion du pays lancée le 24 février.

Un autre monument de cet ensemble sera démonté à une date ultérieure, tandis que le troisième, une arche, sera rebaptisé et éclairé aux couleurs ukrainiennes.

Selon le maire de Kiev, 60 autres monuments, bas-reliefs et signes associés à l'URSS et à la Russie seront démantelés prochainement. Plus de 460 rues seront également rebaptisées.

L'Ukraine mène depuis des années une politique de "décommunisation" en démontant notamment les statues de Lénine et changeant les noms de certaines villes pour leur redonner leur appellation d'avant la révolution bolchévique de 1917.