Le Danemark suspend sa vaste campagne de vaccination anti-Covid

"Nous sommes dans une bonne position. Le printemps est arrivé et nous avons un bon contrôle de l'épidémie, qui semble s'atténuer", a expliqué dans un communiqué l'une des responsables de l'Agence de santé danoise SST, Bolette Søborg. "C'est pourquoi nous clôturons le programme de vaccination de masse contre le Covid-19".

Cette décision est justifiée par la forte couverture vaccinale (près de 81% des 5,8 millions de Danois ont reçu deux doses et 61,6% trois) et des indicateurs encourageants: avec des taux d'hospitalisations stables et une baisse du nombre de nouvelles infections.

La campagne doit reprendre après et les vaccins restent disponibles pour les non-vaccinés qui le souhaitent.

"Nous prévoyons d'ouvrir à nouveau le programme de vaccination cet automne", a précisé Mme Søborg.

Touché par la vague Omicron dès novembre, le Danemark avait alors intensifié sa campagne d'immunisation, ouverte dès cinq ans, accélérant l'accès au rappel avant de proposer mi-janvier une quatrième dose aux plus vulnérables à peine plus de deux semaines avant la levée totale des restrictions.