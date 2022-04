Guerre en Ukraine: les objectifs de la Russie vont bien au-delà de l'Ukraine, alerte Zelensky (DIRECT)

Plus de deux de mois après l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, les combats se poursuivent. Les Etats-Unis se sont dits prêts mardi à "remuer ciel et terre" afin de faire gagner l'Ukraine. Pour le président ukrainien la victoire n'est qu'une question de temps, mais le moral de ses troupes se dégrade et les forces russes continuent à grignoter du terrain dans l'Est.

Retrouvez ci-dessous les dernières informations:

06h17: Un dépôt de munitions russe situé à la frontière ukrainienne en feu

Un dépôt de munitions a pris feu dans la région russe de Belgorod, à la frontière avec l'Ukraine. Il est situé près du village de Staraya Nelidovka, a déclaré le gouverneur de la région, Vyacheslav Gladkov, sur Telegram. Le feu a depuis été éteint et aucune maison n'a été détruite ni aucun civil tué, a-t-il précisé. Moscou a accusé à plusieurs reprises les forces armées ukrainiennes de mener des attaques sur le territoire russe, notamment sur un village près de Brjansk. Selon les Russes, des dépôts de carburant y ont également été incendiés. Début avril, le gouverneur de Belgorod avait déjà déclaré que des hélicoptères ukrainiens avaient attaqué un dépôt de carburant.

06h15: 5,3 millions de réfugiés, l'ONU en attend 3 millions de plus

Près de 5,3 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis l'invasion par les troupes russes il y a deux mois, et l'ONU s'attend à ce qu'il y en ait 3 millions de plus d'ici la fin de l'année.

Selon le HCR, au 25 avril, 5.264.767 Ukrainiens avaient quitté leur pays depuis le début de l'invasion russe le 24 février, soit 32.753 de plus que le chiffre de la veille.

Si le flux s'est très nettement ralenti depuis le mois de mars, l'ONU estime néanmoins dans ses nouvelles projections que 3 millions de réfugiés supplémentaires pourraient venir s'ajouter à la cohorte de ceux qui ont déjà fui combats et bombardements incessants, d'ici à la fin de cette année.

06h06: La Bulgarie et la Pologne privées de gaz russe

La Russie va interrompre mercredi ses livraisons de gaz à la Pologne et la Bulgarie au moment où des explosions dans la région séparatiste moldave prorusse de Transdniestrie font craindre une extension de la guerre au-delà des frontières de l'Ukraine.

Mardi soir, les autorités polonaise et bulgare ont annoncé avoir été averties par le groupe gazier russe Gazprom de son intention d'interrompre dès le lendemain ses livraisons de gaz à ces deux pays, malgré les contrats les liant.

Ces deux membres de l'Otan et de l'Union européenne (UE) se disent toutefois préparés à obtenir le gaz manquant par d'autres sources.

Cette annonce intervient alors que de nombreuses chancelleries s'inquiètent du risque d'extension du conflit actuel hors d'Ukraine, après une série d'explosions, attribuées par Kiev à Moscou, dans la région moldave séparatiste de Transdniestrie.

01h53: Les objectifs de la Russie vont bien au-delà de l'Ukraine, selon Zelensky

Volodymyr Zelensky estime que les objectifs de la Russie vont bien au-delà de sa guerre contre l'Ukraine. "Le but ultime des dirigeants russes n'est pas seulement de s'emparer du territoire de l'Ukraine, mais de démembrer tout le centre ainsi que l'est de l'Europe et de porter un coup mondial à la démocratie", a déclaré le président ukrainien dans un message vidéo nocturne publié mardi sur Telegram. Une "grève mondiale contre la démocratie" fait également partie des objectifs de Moscou, accuse Zelensky.

La poursuite des attaques contre l'Ukraine, notamment dans la région d'Odessa ou dans le Donbass, ne ferait qu'apporter à la Russie "de nouvelles pertes", a-t-il par ailleurs déclaré.