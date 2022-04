Accueil International Europe Orban hégémonique mais fragilisé par l’instabilité économique L’homme fort de Budapest aborde un 4e mandat consécutif à haut risque. ©AP Corentin Léotard

Viktor Orban et son Alliance des jeunes démocrates (Fidesz) ont remporté haut la main les élections législatives le 3 avril et pourront continuer à monopoliser le pouvoir quatre années supplémentaires. Et pourtant, le camp "orbaniste" n'a pas franchement le sourire au moment d'aborder un quatrième...