L'Ukraine dévoile les visages des "10 bouchers russes" présumés coupables du massacre de Boutcha: "La justice pour les criminels de guerre est inévitable"

Le mois dernier, la ville de Boutcha avait été le théâtre d'atrocités commises par les forces armées russes. Des clichés montraient des centaines de corps jonchés au sol des rues de cette banlieue de Kiev. Il est reproché à Moscou de s'être rendu coupable de nombreux faits abominables.

Des cadavres ont été retrouvés avec une balle dans la tête, les poings liés et les corps marqués par des actes de torture. Des cas de viols, parfois sur des enfants, ont été par ailleurs signalés. Une fosse commune a également été découverte dans laquelle de nombreux corps de civils ont été jetés.

Ce massacre avait suscité l'indignation internationale.

De son côté le Kremlin avait nié les accusations et avait qualifié les images publiées de falsification et de coup monté. Selon la Russie, les corps aurait été disposés par les Ukrainiens après le départ des forces russes. Des images satellites avaient cependant contredit la version de Moscou.

©AFP

Les "10 méprisables", récompensés par Moscou

Ce jeudi 28 avril, le ministère de la Défense ukrainien a partagé les photos des dix soldats qui sont soupçonnés d'avoir perpétré ce drame. Ceux-ci appartiendraient à la 64e brigade des fusiliers motorisés. Ils ont personnellement reçu un titre honorifique par Vladimir Poutine ce 18 avril pour leur "héroïsme, ténacité et courage dont ils ont fait preuve dans les hostilités pour la défense de la patrie et des intérêts de l'État pendant les conflits armés": "Les actions habiles et décisives de tout le personnel lors de l'opération militaire spéciale en Ukraine sont un modèle d'exécution du devoir militaire, de courage, de détermination et de grand professionnalisme", avait déclaré le chef du Kremlin.

L'Ukraine surnomme ces soldats les "10 méprisables": "Les 10 bouchers russes de la 64e brigade ont été identifiés et sont soupçonnés d'être responsables du massacre de Boutcha. Cette unité a été récompensée pour ses atrocités et est ensuite retournée sur le champ de bataille. La justice pour les criminels de guerre est inévitable", peut-on lire dans la publication du ministère de la Défense ukrainien.

Aucune précision n'a été donnée quant à la méthode utilisée pour les identifier.