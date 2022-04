Accueil International Europe Dans la tourmente, le patron de l'agence européenne de garde-frontières Frontex jette l'éponge Fabrice Leggeri était critiqué sur sa gestion de l'agence, plusieurs fois accusée d'avoir participé à des refoulements illégaux de migrants. ©AP Maria Udrescu Journaliste en charge des Affaires européennes





C'est l'aboutissement, presque inévitable, d'une longue série d'accusations de mauvaise gestion des finances et de refoulements illégaux de migrants : Fabrice Leggeri, patron de Frontex a présenté jeudi sa démission au conseil d'administration de l'agence européenne de garde-côtes et de garde-frontières. Cette décision intervient dans le contexte d'un rapport non public accablant, rédigé par l'Office européen de lutte antifraude (Olaf), qui lui reproche,...