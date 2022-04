Guerre en Ukraine : Kiev sollicite l'aide internationale pour le déminage

Au lendemain d'une frappe russe provocatrice sur Kiev, les bombardements et combats se poursuivent dans les régions orientales et méridionales de l'Ukraine, où une nouvelle tentative d'évacuation de civils de la ville martyre de Marioupol pourrait être menée.

14h30 : Kiev sollicite l'aide internationale pour le déminage

L'Ukraine a demandé, vendredi, l'aide de la communauté internationale pour déminer les zones de guerre. Des spécialistes et des équipements sont nécessaires, a déclaré le ministre ukrainien de l'Intérieur Denis Monastirski au journal ukrainien Ukrainska Pravda. "Un jour de combat est suivi de 30 jours de déminage", a souligné le ministre. Les opérations dans la région de la capitale Kiev ayant duré 30 à 35 jours, le nettoyage de la zone pourrait ainsi prendre plus de deux ans.

Le ministre a également ajouté qu'avec le printemps, l'herbe peut maintenant pousser sur les mines, ce qui ne les rend détectables qu'avec un équipement spécial. L'Ukraine dispose de trop peu d'unités spécialisées et a donc demandé aux organisations internationales d'envoyer du personnel et du matériel.

13h16 : Deux volontaires humanitaires britanniques "capturés" en Ukraine

Deux volontaires britanniques ont été "capturés" par des soldats russes en Ukraine, a affirmé vendredi une organisation à but non lucratif ayant son siège au Royaume-Uni, Presidium Network. "Deux citoyens britanniques, travaillant en tant que volontaires non liés à nous mais connus de nous, Paul Urey (né en 1977) et Dylan Healy (né en 2000)", ont été "capturés par l'armée russe à un point de contrôle en Ukraine lundi", a dit Dominik Byrne, l'un des fondateurs de cette ONG dans un communiqué transmis à l'AFP.

Selon Presidium, ils ont disparu alors qu'ils étaient au volant pour aider à l'évacuation d'une femme et deux enfants, vers Dniproroudne dans la région de Zaporijjia, dans le Sud. Le dernier contact remonte à 4H00 du matin.

Après leur arrestation, la maison de cette femme "a été prise d'assaut par des soldats russes armés" et ils "ont fait allonger son mari par terre et lui ont demandé comment elle connaissait ces espions britanniques", a dit M. Byrne, soulignant que les deux hommes étaient des volontaires humanitaires partis de leur propre chef en Ukraine.

Presidium a indiqué être en contact avec le ministère britannique des Affaires étrangères qui recherche de toute urgence des informations sur ces deux ressortissants.

Cette nouvelle intervient au lendemain de l'annonce par un porte-parole du ministère qu'un Britannique a été tué en Ukraine et qu'un autre est porté disparu.

La diplomatie britannique déconseille à ses ressortissants de se rendre en Ukraine et a averti que toute personne voyageant dans des zones de conflit pour participer à des activités illégales s'exposait à des sanctions à son retour au Royaume-Uni.

Le point sur la situation sur place

Kiev

Moscou a revendiqué la frappe intervenue jeudi sur Kiev en pleine visite du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, suscitant un tollé occidental.

Une journaliste ukrainienne de Radio Liberty, Vira Ghyrytch, a été tuée dans cette frappe qui, selon Moscou, visait "les ateliers de l'entreprise spatiale Artiom" à Kiev.

M. Guterres a été "choqué", la France a condamné des "frappes indiscriminées", Berlin a évoqué des frappes "inhumaines" et le président ukranien Volodymyr Zelensky a estimé que cette frappe visait à "humilier l'ONU".

L'Est

"La bataille du Donbass reste la priorité de la Russie", selon le ministère britannique de la Défense qui relève des combats particulièrement importants autour des villes de Lysychansk et Severodonetsk.

Le Sud

Alors que des centaines de militaires et civils ukrainiens dont des dizaines d'enfants sont retranchés dans l'immense aciérie d'Azovstal à Marioupol (Sud-Est), la présidence ukrainienne a annoncé vendredi qu'"une opération destinée à sortir les civils de l'usine est envisagée pour aujourd'hui".

Ce port stratégique, presque entièrement détruit, est contrôlé par les forces russes après des semaines de siège.

Jeudi, la coordinatrice de l'ONU en Ukraine, Osnat Lubrani, avait annoncé partir dans le sud préparer une tentative d'évacuation de Marioupol, M. Guterres assurant que l'organisation faisait "tout son possible" pour évacuer les civils coincés dans "l'apocalypse" de cette ville.

Par ailleurs, deux volontaires britanniques ont été "capturés" par des soldats russes dans le Sud de l'Ukraine, selon une ONG basée au Royaume Uni, Presidium Network.

"Deux citoyens britanniques, travaillant en tant que volontaires non liés à nous mais connus de nous, Paul Urey (né en 1977) et Dylan Healy (né en 2000)", ont été "capturés par l'armée russe à un point de contrôle en Ukraine lundi", a dit Dominik Byrne, l'un des fondateurs de cette ONG dans un communiqué transmis à l'AFP.

Selon Presidium, ils ont disparu alors qu'ils étaient au volant pour aider à l'évacuation d'une femme et deux enfants, vers Dniproroudne dans la région de Zaporojia, dans le Sud.

Russie

Le gouverneur de la région de Koursk, frontalière de l'Ukraine, Roman Starovoït, a annoncé vendredi sur Telegram une nouvelle attaque au mortier dans sa région en provenance du territoire ukrainien, sur un poste de contrôle du village de Kroupets.

Bilan humain

Il n'existe aucun bilan global des victimes civiles de l'invasion russe contre l'Ukraine. Rien qu'à Marioupol, les autorités ukrainiennes parlent de 20.000 morts, en raison des combats mais aussi de l'absence de nourriture, d'eau et d'électricité.

Les enquêteurs ukrainiens ont identifié "plus de 8.000 cas" présumés de crimes de guerre depuis le début de l'invasion russe a affirmé jeudi la procureure générale d'Ukraine Iryna Venediktova. Dix soldats russes ont été mis en examen pour des crimes de guerre présumés à Boucha, près de Kiev, et vont être recherchés, selon la même source.

Déplacés et réfugiés

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a lancé vendredi un appel pour 514 millions de dollars de fonds afin de pouvoir venir en aide à dix millions de personnes déplacées ou forcées d'émigrer après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU (HCR), plus de 5,3 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays à la date du 27 avril.

Les femmes et les enfants représentent 90% de ces réfugiés.

Avant l'invasion russe, l'Ukraine comptait une population de 37 millions de personnes dans les régions sous le contrôle de son gouvernement. Ce chiffre exclut la Crimée (Sud), annexée en 2014 par la Russie, et les régions de l'Est contrôlées par des séparatistes prorusses.