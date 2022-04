La Conférence sur l’avenir de l’Europe a touché les citoyens participants, pas le grand public

La Conférence sur l'avenir de l'Europe entre dans la dernière ligne droite. Réunissant représentants des panels citoyens nationaux et européens, des députés européens et nationaux, des États membres, de la Commission et de la société civile, la septième et dernière séance plénière se tiendra ces vendredi et samedi à Strasbourg. Elle adoptera des recommandations dans neuf domaines. Celles-ci seront présentées aux présidents des institutions...