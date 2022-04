Une gagnante de l'EuroMillions a déjà partagé plus de 60 millions de ses gains

Frances Connolly a vécu ce que beaucoup d'entre nous espèrent un jour vivre, gagner la supercagnotte de l'EuroMillions. Un fameux pactole de 115 millions de livres sterling, ce qui équivaut à 136 millions d'euros.

La dame de 55 ans avait d'ailleurs prévu longtemps à l'avance ce qu'elle ferait en cas de ticket gagnant. Frances avait établi une liste des choses qu'elle aimerait réaliser avec ses millions de gains. Dans un premier temps acheter une maison, ensuite aider ses amis et sa famille et pour finir aider là où les petites sommes peuvent faire de grosses différences.

"On se demande toujours ce qu'on ferait si on gagnait au Loto. Mon interrogation était savoir qui allais-je aider ?", explique Frances Connolly à PA Media. L'ancienne assistante sociale déclare ensuite avoir déjà donné 60 millions de livres sterling. "Tout cela correspond à des dons ainsi que ce que j'ai donné à ma famille et à mes amis. J'ai 17 neveux et nièces, ils auront tous quelque chose."





La gagnante de L'EuroMillions explique ensuite le bien fou que cela lui fait de partager sa fortune. "Donner aux gens qui sont dans le besoin est un véritable boost. Cela devient même une addiction !"





Pour calmer son addiction et éviter de se retrouver sans argent, Frances Connolly a déjà budgeté tous ses dons et versements à des associations jusqu'en 2032.