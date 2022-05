Pour la première fois depuis le 21 septembre 2020, il y a plus d'un an et demi, l'Institut allemand Robert Koch (RKI), l'équivalent de Sciensano, communique lundi qu'aucun décès dû au Covid n'a été enregistré ces dernières 24 heures en Allemagne.

Aucun décès lié au Covid-19 recensé en Allemagne ces dernières 24h, une première en un an et demi

Ces données journalières pourraient néanmoins encore faire l'objet d'une mise à jour et il faut rester conscients que les chiffres du week-end sont généralement un peu plus bas. Ces dernières 24 heures, 4.032 nouveaux cas ont été enregistrés en Allemagne. Depuis le début de la pandémie, près de 25 millions de personnes ont contracté le virus qui a officiellement coûté la vie à plus de 135.000 personnes dans le pays. Les chiffres réels sont probablement plus élevés, tous les cas ne pouvant être recensés.

Le nombre de cas pour 100.000 habitants sur une période de 7 jours continue à baisser en Allemagne, de 790,8, selon les données de lundi dernier, à 639,5 selon celles de ce lundi. Il y a un mois, on en dénombrait encore 1.531,5.

En Belgique, la dernière fois où on a enregistré zéro décès Covid remonte à juillet de l'an dernier. Le nombre de décès dus au coronavirus est en baisse depuis des semaines. Le dernier rapport Sciensano, en date du 29 avril, donnait une moyenne de 18 décès quotidiens pour la période allant du 19 au 25 avril, soit une baisse de 22% en comparaison avec la semaine précédente.