Conférence sur l’avenir de l’Europe: les citoyens proposent, les États membres disposeront

La Conférence sur l’avenir de l’Europe a touché les citoyens participants, pas le grand public

Le vaste exercice de démocratie délibérative lancé il y a un an touche à sa fin, avec la tenue de la dernière séance plénière, ces vendredi et samedi à Strasbourg. Réunissant citoyens, politiques, élus européens et nationaux et membre de la société civile, elle doit adopter les recommandations qui seront soumises, le 9 mai, aux présidents des institutions européennes.