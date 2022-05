Guerre en Ukraine: au moins dix morts dans une nouvelle frappe russe sur une usine dans l'est du pays

Guerre en Ukraine: Londres augmente son aide militaire à l'Ukraine de plus de 350 millions d'euros

Le Royaume-Uni va augmenter son aide militaire à l'Ukraine, face à l'invasion russe, avec des radars et des drones, et continuer afin que plus personne "n'ose attaquer" le pays, a promis mardi le Premier ministre Boris Johnson au Parlement ukrainien.