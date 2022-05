Indépendance des juges: l'amende de Varsovie s'élève à plus de 160 millions d'euros

Varsovie et Prague signent un accord sur une mine de charbon controversée

La Pologne et la République tchèque ont signé jeudi un accord sur une mine de charbon géante située près des frontières tchèque et allemande, pour mettre fin à un différend qui a provoqué un bras de fer entre Varsovie et la Commission européenne. Le Premier ministre tchèque Petr Fiala et son homologue polonais Mateusz Morawiecki ont "signé un accord" à Prague sur la mine de lignite de Turow, a indiqué le bureau du Premier ministre polonais sur Twitter.