Invasion de l'Ukraine : l'armée russe "considérablement affaiblie", selon Londres

L'armée russe est "considérablement affaiblie" depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, a affirmé mardi la chaîne publique BBC citant le ministère britannique de la Défense. Les sanctions contre Moscou compliqueront son rétablissement, estime Londres. À long terme, la capacité du pays à déployer une puissance militaire conventionnelle sera entravée.

La Russie a doublé, entre 2005 et 2018, son budget alloué à la Défense et a investi dans des forces offensives performantes pour les composantes aériennes, terrestres et navales. Mais la modernisation des équipements physiques n'a pas permis au pays de dominer la guerre en Ukraine, en raison d'erreurs de planification stratégique, a encore rapporté la chaîne publique.