Un faux prêtre fait la fête avec les gardes de la Reine à Windsor

Une enquête a été ouverte après qu'un homme déguisé en prêtre se soit introduit chez les gardes du Château de Windsor et ait fait la fête avec eux selon plusieurs médias, a indiqué mardi un porte-parole de l'armée britannique. La chaîne de télévision britannique TalkTV a rapporté qu'un homme s'était fait passer pour un prêtre et s'était introduit il y a quelques semaines dans une caserne des Coldstream Guards, célèbres pour leur tunique rouge et leur bonnet en poils d'ours, alors que la Reine séjournait dans le domaine royal de Sandringham, dans l'est de l'Angleterre.

L'homme aurait mangé, bu et finalement passé la nuit avec les gardes au sein de leur caserne. Le lendemain matin, la police a été appelée et a emmené l'intrus, a expliqué la police au journal britannique The Sun. La Reine aurait regagné Windsor peu de temps après.