Emmanuel Macron, l'illustre inconnu Emmanuel Macron, qui vient d'être réélu pour un second mandat, sera investi ce samedi. Adulé par certains, détesté par d'autres, il reste difficile à cerner. Portrait d'un homme qui divise la France. Maria Udrescu Journaliste en charge des Affaires européennes





Pour certains, il est le président des riches, l'homme des petites phrases dédaigneuses à l'égard des plus défavorisés, l'ex-banquier d'affaires devenu "Roi soleil" d'une démocratie à bout de souffle, fossoyeur de la droite et de la gauche traditionnelles qu'il prétendait vouloir rassembler. Pour d'autres, il est presque un Messie politique du XXIe siècle ou, à tout le moins, un brillant visionnaire libéral, le seul et l'unique capable de réformer la France, d'en assurer, à travers l'Union européenne, la puissance...