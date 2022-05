Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a adressé, dans une séquence vidéo, un chaleureux message de remerciements à la population belge pour son élan de solidarité et sa générosité envers l'Ukraine et ses habitants durement touchés par la guerre ouverte par la Russie depuis février dernier.

Guerre en Ukraine: le maire de Kiev adresse un message à la Belgique et sa population

Cet enregistrement transmis par le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, de retour d'Ukraine, au président du parlement bruxellois Rachid Madrane, a été diffusé vendredi lors de la séance plénière de l'assemblée bruxelloise.

M. Madrane s'est félicité de l'immense élan de solidarité que ce conflit a suscité envers l'Ukraine et les Ukrainiens. "Les Bruxellois et les Bruxelloises n'ont pas été en reste. Je voudrais saluer la solidarité et la générosité dont les habitants font preuve" a-t-il commenté, introduisant la séquence.

Dans celle-ci, Vitalli Klitschko évoque, en anglais, un "génocide de notre population", la mort de "milliers de civils" dans une guerre "vide de sens" déclenchée par la Fédération de Russie contre l'Ukraine.

"Je veux vous dire merci pour votre travail de soutien à l'Ukraine. Nous avons besoin du soutien de nos amis de l'aide des nations et du soutien politique au pays. Nous n'oublierons jamais les vrais amis qui nous supportent dans ces moments critiques", a encore dit le maire de Kiev.