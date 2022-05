Une fusillade fait au moins deux morts et deux blessés graves près de Rotterdam, un suspect a été arrêté

Deux personnes sont mortes et deux autres ont été grièvement blessées dans une fusillade survenue vendredi matin à Alblasserdam, près de Rotterdam aux Pays-Bas, a indiqué la police.

Les victimes sont une jeune fille de seize ans et une femme de 34 ans. Un garçon de treize ans et une femme de vingt ans ont été blessés. La fusillade a eu lieu vendredi peu avant 11 heures à la ferme de soins Tro Tardi, sur le Molensingel.

Deux hélicoptères de traumatologie et plusieurs ambulances et autres services d'urgence sont arrivés sur les lieux après la fusillade. Le suspect aurait été arrêté arrêté dans un parc voisin, selon la police. L'arme à feu a été retrouvée également.

La ferme d'accueil en question est une combinaison d'une ferme d'élevage avec des vaches à viande et des veaux et d'une ferme équestre avec quelques poneys et chevaux. Il y a aussi quelques petits animaux comme des chiens, des chats, des lapins et des cochons d'Inde. La ferme d'accueil dit proposer des activités de jour pour les enfants et les adultes, mais aussi aider les jeunes et les adultes à se reprendre en main.

Le suspect a pu être arrêté peu après les faits, vers 11h20, dans un parc non loin de là, a indiqué la police. Son arme à feu a été confisquée. "Nous sommes contents de l'avoir arrêté aussi rapidement et qu'il n'ait pas fait d'autres victimes", a commenté un porte-parole.

Il s'agit d'un homme de 38 ans, originaire d'Oud-Alblas, un village situé à côté d'Alblasserdam.

Une enquête devra déterminer les circonstances précises de la fusillade et préciser si le suspect était déjà connu de la police.