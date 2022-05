Ukraine : le "mal est de retour" en Europe, dit Zelensky dans un discours à l'occasion du 8 mai

"Le mal est de retour, dans un uniforme différent, sous des slogans différents, mais avec le même objectif", a déclaré le président ukrainien dans une vidéo sous-titrée en anglais et présentant des images d'archives du dernier conflit mondial ainsi que des images en noir et blanc de l'invasion russe.

Le "mal est de retour" en Europe, a déclaré dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky, comparant l'invasion de l'Ukraine par la Russie à l'agression des pays européens par l'Allemagne nazie, dans un discours de commémoration de la Deuxième guerre mondiale. "Des décennies après la Deuxième guerre mondiale, les ténèbres sont retombées sur l'Ukraine et elle est à nouveau noire et blanche", dit M. Zelensky dans un enregistrement vidéo où il est filmé en noir et blanc devant des immeubles d'habitation détruits.

Le dirigeant ukrainien compare les bombardements des villes européennes par l'Allemagne nazie à ceux de son pays par la Russie. Il accuse Moscou de mettre en œuvre "une reconstitution sanglante du nazisme" en utilisant "ses idées, ses actions, ses mots et symboles" et d'en répéter les "atrocités" tout en donnant des justifications "visant à attribuer à ce mal un but sacré".

"Cette année c'est de façon différente que nous disons 'plus jamais ça !'", c'est de façon différente que nous entendons ces mots. Ils résonnent de manière douloureuse, cruelle, sans point d'exclamation mais avec un point d'interrogation. Vous dites +plus jamais ça ? Eh bien parlez-en donc à l'Ukraine", a lancé le président ukrainien.

L'ex-république soviétique d'Ukraine a été envahie par les forces armées russes aux premières heures du 24 février dans ce que Moscou a appelé une "opération spéciale" destinée entre autres à "dénazifier" ce pays.

Ukraine et Russie comparent les actions de l'autre à celles de l'Allemagne nazie, dont la défaite face à l'Union soviétique en 1945 est célébrée le 9 mai dans les pays de l'ex-URSS.

Le président russe Vladimir Poutine a assuré pour sa part que "comme en 1945, la victoire sera à nous", multipliant les comparaisons entre la Seconde Guerre mondiale et le conflit en Ukraine dans ses vœux du 8 mai.