Jill Biden, Bono, Justin Trudeau : plusieurs personnalités se sont rendues en Ukraine ce dimanche

Plusieurs personnalité politiques et culturelles se sont rendues en Ukraine ce dimanche, en particulier à Kiev.

Performance surprise de Bono

Le chanteur du goupe U2, Bono, a donné une performance surprise dans une station de métro du centre de la capitale ukrainienne, Kiev, dimanche. "Le peuple ukrainien ne se bat pas seulement pour sa propre liberté, vous vous battez aussi pour tous ceux qui aiment la liberté", a déclaré le chanteur irlandais au public présent. La représentation a eu lieu alors que les alarmes de raid aérien retentissaient dans toute la capitale. Bono s'est produit avec David Evans, le guitariste de U2 surnommé The Egde, devant un petit public, dont quelques soldats ukrainiens. Un soldat a été invité par Bono à chanter la chanson "Stand by Me" avec lui.

Trudeau à Irpin

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau s'est rendu dimanche à Irpin dans la banlieue de Kiev, ville dévastée par des combats intenses entre les armées ukrainienne et russe, avant son occupation en mars par les Russes, a annoncé le maire de la ville.

"(Justin Trudeau) est venu à Irpin pour voir de ses propres yeux toutes les horreurs que les occupants russes ont faites à notre ville", a écrit Oleksandre Markouchine sur Telegram, accompagnant son message de photos prises avec M. Trudeau dans la ville détruite.

Jill Biden à Kiev

La Première dame des États-Unis Jill Biden s'est rendue en Ukraine dimanche à l'occasion d'une visite surprise, a annoncé son porte-parole, et a rencontré son homologue ukrainienne Olena Zelenska dans une école proche de la frontière slovaque. "Je voulais venir pour la fête des mères. Je pensais qu'il était important de montrer au peuple ukrainien que cette guerre doit s'arrêter", a-t-elle déclaré devant des journalistes, affirmant que "le peuple américain se tient aux côtés du peuple ukrainien".

Jill Biden se trouvait en Slovaquie cette semaine, notamment pour rencontrer des familles de réfugiés ukrainiens.