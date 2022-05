Journée de l'Europe à Bruxelles: la solidarité avec l'Ukraine mise à l'honneur

En ouverture de cérémonie, des fleurs ont été déposées, à l'entrée du parc du Cinquantenaire, au pied du buste de Robert Schuman, dont la déclaration du 9 mai 1950, alors qu'il était ministre français des Affaires étrangères, est considérée comme le texte fondateur de l'Union européenne. Le fonctionnaire européen Simone Ceramicola, président de l'association "Avenir de l'Europe", a rappelé dans les premiers mots de son discours que "c'était un acte de réconciliation et de paix entre Français et Allemands, qui s'étaient combattus longuement... Cela a été le début de l'histoire de l'intégration européenne".

Marta Barandiy, fondatrice de l'ONG Promote Ukraine, a remarqué qu'aujourd'hui, comme tous les jours depuis plus de 70 ans, "dans l'Union européenne, il y a la paix, mais dans l'Europe, il y a la guerre. Aujourd'hui, c'est le 75e jour depuis la brutale attaque russe contre l'Ukraine, qui a pris des milliers de vies humaines et qui a brisé des millions de cœurs".

Stefaan De Rynck, chef de la représentation de la Commission européenne en Belgique, a enchaîné: "Nous commémorons la déclaration de Schuman dans une atmosphère sombre et de façon sobre, car il y a la guerre en Europe contre un pays qui fait partie de la famille européenne. Schuman disait dans sa déclaration que la paix mondiale dépendra des efforts créateurs contre les menaces". Il a rappelé que l'Union européenne est ressortie plus forte des multiples crises qu'elle a traversées ces dernières années: celle financière de 2008, le Brexit, l'accueil des réfugiés syriens et la pandémie de coronavirus.

La violoniste ukrainienne Katja Suglobina a joué l'Ode à la joie, hymne de l'Union européenne, pour clore ce premier volet.

Sur le rond-point Schuman, des jeunes agitaient des drapeaux bleus et or de l'Union européenne et de l'Ukraine en attendant les prises de paroles. La Commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, a souligné que la solidarité envers l'Ukraine s'est concrétisée par des sanctions économiques, par la fourniture d'armes et par l'accueil des Ukrainiens qui ont dû fuir les zones de guerre. "Pendant que nous célébrons la paix à Bruxelles, le Kremlin célèbre la guerre à Moscou", a-t-elle relevé en référence à la commémoration de la victoire de l'ex-URSS sur l'Allemagne nazie le 9 mai 1945. "La Russie mène une guerre contre l'Ukraine, mais aussi contre les femmes, qui sont systématiquement violées par les soldats russes". Oleg Shamshur, chargé d'affaires ukrainien en Belgique, a eu des mots de remerciements pour la solidarité exprimée envers son pays.

Thomas Dermine (PS), secrétaire d'État belge pour la Relance et les Investissements stratégiques, a déclaré voir dans l'union des États membres une force génératrice de solutions: "Qui a été capable de nous protéger de la crise de la Covid-19 avec un programme de vaccination? C'est l'Union européenne.... Qui sera capable de nous protéger de la Russie en coupant nos importations de gaz et de pétrole russe? Ce sera l'Union européenne, qui a toujours été un projet de paix permettant le développement de la solidarité, de la prospérité et du progrès social".

Les intervenants ont fait prendre leur envol à 12 colombes devant une banderole portant les mots unité, paix et solidarité.

Un concert de charité a été donné dans l'après-midi sur le rond-point Robert Schuman par un quatuor ukrainien.