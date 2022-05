"On recrée un roman national fondé sur la grandeur de la Russie à travers les âges"

Spécialiste de l'histoire de l'Union soviétique, Nicolas Werth est le président de l'antenne française de Memorial International, l'une des organisations de la société civile les plus anciennes et les plus importantes de Russie qui vient d'être liquidée par la justice . Une ONG qui n'a de cesse d'investiguer l'héritage soviétique pour mieux prévenir le retour...