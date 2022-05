Accueil International Europe De l’exode au monastère en Pologne: les réfugiées ukrainiennes entre espoir et attente Dans le monastère de Staniatki où ont trouvé refuge de jeunes femmes ukrainiennes et leurs enfants, les journées s’écoulent dans la monotonie. Un réseau d’entraide mis sur pieds par des bénévoles polonais apporte son soutien. La vie des réfugiés s’organise autour des repas, le reste n’est plus qu’attente. A 7 heures du matin, les premiers levés petit-déjeunent dans la salle commune, encore calme, de l'ancienne école du monastère ©Sarah Vernhes Sarah Vernhes

Un ballon de baudruche jaune s'échappe de la fenêtre du deuxième étage du monastère, comme un espoir d'enfant. Il dérive doucement vers les escaliers de l'entrée de l'ancienne école du monastère de Staniatki, un village de quelques 2000 habitants, situé à 200 km de la frontière ukrainienne. L'une des ailes du bâtiment a été transformée en dortoir pour femmes et enfants ukrainiens. Autrefois calme et isolé, le lieu abrite aujourd'hui 76 réfugiées dont 50 enfants. Les pères et maris, eux, sont restés en Ukraine.

...