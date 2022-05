La polaire vert kaki de Zelensky a été vendue 105 000 euros aux enchères

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, apparaît sur de nombreuses photos ou vidéos. Et dès le départ, il a troqué le costume cravate pour un équipement de circonstances : T-shirt et gilet vert kaki. Ainsi, la polaire de cette couleur est dorénavant connue autour du monde et est devenue presque emblématique. Il la portait dans ses premières prises de parole suivant l'invasion de son pays le 24 février dernier. Cette dernière a été vendue lors d'une mise aux enchères le 5 mai dernier au Tate Modern à Londres, intitulée "Brave Ukraine" ("Courageuse Ukraine").

Annoncée à 50 000 livres, son prix s'est finalement envolé. "Il n'y avait qu'une seule veste dans les lots. Elle a été vendue pour 90.000 livres (105 000 euros : NDLR)", a partagé sur twitter l'ambassade ukrainienne au Royaume-Uni. L'identité de l'acheteur n'est pas connue, mais la vidéo précise que le vêtement a été au préalable signé par le président ukrainien, qui était d'ailleurs présent par vidéoconférence à l'événement.

Un million d'euros récolté

L'ambassade indique que plus d'un million de dollars a été récolté durant cette soirée. Il sera reversé à "With Ukraine", la collecte officielle de l'ambassade, pour démarrer "les travaux de rénovation du centre médical spécialisé pour enfants de l'ouest de l'Ukraine". D'autres lots insolites ont ainsi permis d'atteindre cette somme, comme une promenade à Kiev avec le maire de la ville Vitali Klitschko, un coq en céramique de Borodyanka ou encore des timbres rendant hommage aux soldats de l'île aux serpents et reprenant leur célèbre "aller vous faire foutre" lancé aux Russes.