Guerre en Ukraine: des femmes de soldats du régiment Azov ont vu le pape et demandé son aide

"Nous lui avons demandé de venir en Ukraine, de parler (au président russe Vladimir) Poutine, de lui dire 'Laissez-les partir'", a déclaré à la presse Kateryna Prokopenko, l'épouse d'un des chefs de la division Azov, Denis Prokopenko. L'entrevue, qui a duré "environ cinq minutes" selon elles, a eu lieu à l'issue de l'audience générale du souverain pontife, sur la place Saint-Pierre au Vatican.

"Nous espérons que cette rencontre permettra de leur sauver la vie. Nous sommes prêts à une action du pape, de sa délégation, nos soldats sont prêts à baisser leurs armes en cas d'évacuation dans un pays tiers", a-t-elle ajouté.

"Nous avons dit au pape que 700 de nos soldats sont blessés, qu'ils souffrent de gangrène, d'amputations (...) Beaucoup d'entre eux sont morts, nous n'avons pas pu les enterrer", a pour sa part déclaré Yulia Fedosiuk, 29 ans. "Nous avons demandé au pape de les aider, de faire office de tierce partie dans cette guerre et de leur permettre de fuir par un couloir humanitaire. Il nous a dit qu'il priait pour nous et qu'il ferait tout ce qu'il peut", a-t-elle ajouté, soulignant les "conditions terribles" sur place, "sans eau, sans nourriture, sans équipement médical". Elles ont dit craindre que les soldats soient capturés, torturés et tués par les forces russes.

Depuis plusieurs semaines, Marioupol est presque entièrement sous contrôle des forces russes. Seule leur échappe l'immense aciérie Azovstal, que l'armée russe pilonne sans relâche. Selon Kiev, "plus d'un millier" de militaires ukrainiens dont "des centaines de blessés" se trouvent toujours dans les galeries souterraines de ce vaste complexe métallurgique, après l'évacuation de tous les civils la semaine passée avec l'aide de l'ONU.

Les autorités ukrainiennes ont indiqué "travailler" à la possibilité d'évacuer les soldats blessés, le personnel médical et les chapelains militaires de l'aciérie, tout en espérant l'aide des organisations internationales et de la Turquie.

Créé en 2014, le controversé régiment Azov est au cœur d'une guerre de propagande entre Kiev et la Russie dont l'un des buts de guerre déclarés est la "dénazification" de l'Ukraine.