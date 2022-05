Brexit : les discussions entre Londres et Bruxelles semblent rester dans l'impasse

Le commissaire européen Maros Sefcovic et la cheffe de la diplomatie britannique Liz Truss se sont entretenus par téléphone jeudi matin sur l'épineuse question du "protocole nord-irlandais", l'ensemble de règles établies dans le cadre du Brexit et qui déterminent le statut spécial octroyé au territoire nord-irlandais en matière de douanes, de normes sanitaires et contrôles des marchandises entrant depuis le reste du Royaume-Uni.