Le Kosovo veut entrer au Conseil de l'Europe, Belgrade promet de "se battre"

Belgrade n'a jamais reconnu l'indépendance de Pristina déclarée en 2008, une décennie après une guerre meurtrière entre indépendantistes albanais et forces serbes, pas plus que Moscou ou Pékin, ce qui prive le Kosovo d'une entrée à l'ONU.

Le Kosovo est le pays "le plus démocratique, le plus pro-Européen et le plus optimiste de la région" des Balkans occidentaux, a déclaré la ministre kosovare des Affaires étrangères Donika Gervalla-Schwarz sur le compte Facebook de son ministère, en annonçant le dépôt de la demande d'adhésion de Pristina.

Le président serbe Aleksandar Vucic avait prévenu dès le 6 mai que la Serbie reprendrait ses efforts pour convaincre les pays ayant reconnu le Kosovo de renoncer à cette reconnaissance en cas de tentative de rapprochement avec le Conseil de l'Europe. Il a assuré jeudi que Belgrade ferait son possible pour "s'opposer de manière pacifique et diplomatique" à cette initiative. "Dans les semaines à venir nous allons faire notre maximum pour montrer que nous pouvons nous battre et sauvegarder notre pays", a-t-il déclaré à une télévision locale.

Le Kosovo est reconnu par une centaine de pays, dont la plupart des Occidentaux, et depuis peu par Israël.