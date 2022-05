Guerre en Ukraine: le président Zelensky déplore un comportement "pas correct" de Macron

"Il ne faut pas chercher une porte de sortie pour la Russie, et Macron le fait en vain", a regretté M. Zelensky jeudi soir sur la chaîne de télévision italienne RAI 1, selon des images diffusées vendredi sur sa chaîne Telegram. "Je sais qu'il voulait obtenir des résultats dans la médiation entre la Russie et l'Ukraine, mais il n'en a pas eu", a-t-il asséné.

"Jusqu'à ce que la Russie elle-même veuille et comprenne qu'elle a besoin (de la fin de la guerre, ndlr), elle ne cherchera aucune issue", a ajouté le président ukrainien.

M. Macron avait affirmé lundi que, pour mettre fin à la guerre menée en Ukraine par l'armée russe, la paix devra se construire sans "humilier" la Russie. Pour M. Zelensky toutefois, "Macron n'a pas besoin de faire des concessions diplomatiques (à la Russie) maintenant".

Il a jugé cette démarche "pas très correcte" pour, à ses yeux, permettre à M. Poutine de se "sauver la face", au moment où les Russes tentent toujours de prendre le contrôle du sud et de l'est de l'Ukraine. Le président ukrainien a par ailleurs estimé que "le temps de se mettre autour d'une table avec la Russie est terminé". "Ce n'est plus possible", a-t-il lâché.

"Le président de la République n'a jamais rien discuté avec Vladimir Poutine sans l'accord du président Zelensky. Il a toujours dit que c'était aux Ukrainiens de décider des termes de leur négociation avec les Russes", s'est défendu de son côté l'Élysée vendredi.

Après plusieurs sessions de pourparlers entre Kiev et Moscou au mois de mars, les discussions sont depuis à l'arrêt, les positions des deux parties étant trop éloignées. "Aujourd'hui, le dialogue (avec Moscou, ndlr) doit être pragmatique", a-t-il ajouté.

Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois répété son envie de rencontrer Vladimir Poutine, "mais seulement avec lui, sans aucun médiateur". "Et avec une approche de dialogue, pas (en lançant) des ultimatums", a-t-il précisé.