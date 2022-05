Guerre en Ukraine: des proches de combattants d'Azovstal appellent à l'aide le président chinois

"Il y a dans le monde une personne à laquelle Poutine aurait du mal à dire non. Nous sommes confiants que la Chine, forte et noble, peut prendre des décisions difficiles pour une bonne cause", a lancé, lors d'une conférence de presse à Kiev, Natalia Zarytska, l'épouse d'un combattant.

"Nous appelons son Excellence, le président chinois Xi Jinping, à faire preuve (...) d'une grande sagesse orientale et à oeuvrer pour sauver les défenseurs de Marioupol", a-t-elle ajouté, dans une salle où avait été accroché un portrait du dirigeant chinois.

Citant des messages envoyés par son mari, elle a affirmé que les Russes faisaient délibérément traîner les choses, pour prolonger "la torture" des combattants.

Les quelque 1.000 soldats ukrainiens toujours présents dans les galeries souterraines de cette immense aciérie - dont quelque 600 sont blessés, selon un de leurs commandants - "essuient des tirs de tous les types d'armes possibles, depuis la mer, depuis le sol et les airs, y compris avec des armes interdites", a-t-elle ajouté. "Ce n'est pas la guerre, c'est le massacre."

Stavr Vychniak, père d'un soldat d'Azovstal, a lui aussi estimé qu'il n'y avait plus qu'"un seul homme au monde à qui nous pouvons nous adresser, le leader chinois".

"Nous appelons le président chinois Xi à prendre les mesures nécessaires pour exfiltrer (les combattants), à se présenter comme médiateur", a-t-il déclaré.

Proche partenaire diplomatique de Moscou, Pékin est embarrassé par l'invasion russe de l'Ukraine, mais a jusqu'ici refusé de la condamner.

Depuis des jours, les proches et certains combattants d'Azovstal enchaînent les appels à l'aide, prenant à partie tantôt la Turquie, les Etats-Unis, maintenant la Chine.

Le président ukrainien Volodymr Zelensky a confirmé vendredi soir que "des négociations très difficiles (étaient) en cours" pour évacuer les soldats gravement blessés et le personnel médical de l'aciérie.

La vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk a indiqué jeudi que Kiev négociait avec les Russes l'exfiltration de "38 combattants gravement blessés".

"Nous avançons pas à pas. (...) Il n'y a pas de discussions en ce moment pour la libération de 500 à 600 personnes", avait-elle ajouté.

Femmes, enfants et personnes âgées qui s'étaient réfugiés dans l'aciérie ont tous été évacués fin avril, grâce une opération coordonnée par les Nations unies et le CICR.