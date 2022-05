Accueil International Europe En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, tout le monde se voit gagnant Pour les grands partis, le scrutin régional de dimanche revêt une importance particulière. ©AFP Delphine Nerbollier, correspondante en Allemagne

Avec ses 18 millions d’habitants, dont 13 millions d’électeurs, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie est le Land le plus peuplé d’Allemagne. Pas étonnant que les élections régionales y soient traditionnellement scrutées avec attention. Or, cette année, la guerre en Ukraine et ses répercussions sur la vie quotidienne accroissent les enjeux, même si les facteurs de politique locale conservent...